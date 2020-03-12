بعد وفاة أشقائه بقصف روسي سابق.. “حرس الحدود” التركي يقتل مواطن من أبناء إدلب خلال محاولته دخول تركيا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب من أبناء قرية موقا في ريف إدلب الجنوبي برصاص”الجندرما” التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية من جهة لواء إسكندرون شمال إدلب ليلحق بأشقائه الـ4 الذين قضوا في قصف جوي روسي سابق استهدف ريف إدلب وليلحق أيضا بشقيقه الذي قضى في معتقلات النظام السوري منذُ عدة سنوات. وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 446 مدني، من بينهم 78 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.