بعد وفاة أشقائه بقصف روسي سابق.. “حرس الحدود” التركي يقتل مواطن من أبناء إدلب خلال محاولته دخول تركيا

12 مارس,2020
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Turkish soldiers watch over the Syrian town of Kobani as they take position near Mursitpinar border crossing on the Turkish-Syrian border in the Turkish town of Suruc in southeastern Sanliurfa province October 4, 2014. REUTERS/Murad Sezer (TURKEY - Tags: MILITARY POLITICS SOCIETY IMMIGRATION CIVIL UNREST CONFLICT) - RTR48W6V

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب من أبناء قرية موقا في ريف إدلب الجنوبي برصاص”الجندرما” التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية من جهة لواء إسكندرون شمال إدلب ليلحق بأشقائه الـ4 الذين قضوا في قصف جوي روسي سابق استهدف ريف إدلب وليلحق أيضا بشقيقه الذي قضى في معتقلات النظام السوري منذُ عدة سنوات. وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 446 مدني، من بينهم 78 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

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