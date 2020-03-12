قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز التابعة لـ”الجيش الوطني” في ريف رأس العين شمال الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في ريف مدينة رأس العين شمال الحسكة، ناجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني” في بلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين، مما أدى لمقتل اثنين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 يناير الفائت، انفجارا ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سورية، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقر لفصيل “فيلق الرحمن” الموالي لتركيا في قرية حويش الناصر بريف رأس العين (سري كانييه)، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.