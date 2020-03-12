مدير “المرصد السوري”: صباح اليوم نقلت سيارات إسعاف تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي جثامين القتلى إلى الأراضي العراقية، 26 قتيلا من “الحشد الشعبي” العراقي باستهداف طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت معسكر للحشد الشعبي في منطقة “الحسيان” وقاعدة “الإمام علي” التي أنشأتها إيران في جنوب البوكمال ونقاط على الحدود السورية – العراقية الأمر الذي سقوط هذا العدد الكبير من القتلى وتدمير مستودعات أسلحة في تلك المنطقة، هناك استنفار ليس فقط على الحدود السورية – العراقية بل في كامل مناطق انتشار القوات الإيرانية الميادين والقُرى الواقعة بين الميادين والبوكمال حتى في عمق البادية السورية خوفاً من استهداف جديد من التحالف الدولي، على الضفة الأخرى من نهر الفرات كان هناك استنفار للتحالف الدولي ونشر صواريخ على مايبدو لمواجهة القوات الإيرانية الموجودة على الضفة الأخرى من نهر الفرات: ضفة الجزيرة أي ضفة سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية وضفة الشامية التي تسيطر عليها إيران، طريق طهران – بيروت يمر من تلك المنطقة ونحن نعلم أن قاسم سليماني عندما تمت السيطرة على البوكمال هو الذي كان يقود العمليات العسكرية في تلك المنطقة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، استخدام الطائفة والطائفية مستمر من قبل إيران في تلك المنطقة ومحاولة تشييع المدنيين السوريين في تلك المنطقة عبر اغرائات مالية مستمرة، هذه المنطقة خارجة عن سيطرة النظام السوري بشكل كامل، النظام يتواجد بشكل شكلي فقط ليس في هذه المنطقة فقط، كامل البادية السورية إنطلاقاً من تدمر وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية هذه المنطقة خاضعة للميليشيات الموالية لإيران سواء من جنسيات سورية أو غير سورية .

مدير "المرصد السوري": صباح اليوم نقلت سيارات إسعاف تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي جثامين القتلى إلى الأراضي العراقية مدير "المرصد السوري": صباح اليوم نقلت سيارات إسعاف تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي جثامين القتلى إلى الأراضي العراقية، 26 قتيلا من "الحشد الشعبي" العراقي باستهداف طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت معسكر للحشد الشعبي في منطقة "الحسيان" وقاعدة "الإمام علي" التي أنشأتها إيران في جنوب البوكمال ونقاط على الحدود السورية – العراقية الأمر الذي سقوط هذا العدد الكبير من القتلى وتدمير مستودعات أسلحة في تلك المنطقة، هناك استنفار ليس فقط على الحدود السورية – العراقية بل في كامل مناطق انتشار القوات الإيرانية الميادين والقُرى الواقعة بين الميادين والبوكمال حتى في عمق البادية السورية خوفاً من استهداف جديد من التحالف الدولي، على الضفة الأخرى من نهر الفرات كان هناك استنفار للتحالف الدولي ونشر صواريخ على مايبدو لمواجهة القوات الإيرانية الموجودة على الضفة الأخرى من نهر الفرات: ضفة الجزيرة أي ضفة سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية وضفة الشامية التي تسيطر عليها إيران، طريق طهران – بيروت يمر من تلك المنطقة ونحن نعلم أن قاسم سليماني عندما تمت السيطرة على البوكمال هو الذي كان يقود العمليات العسكرية في تلك المنطقة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، استخدام الطائفة والطائفية مستمر من قبل إيران في تلك المنطقة ومحاولة تشييع المدنيين السوريين في تلك المنطقة عبر اغرائات مالية مستمرة، هذه المنطقة خارجة عن سيطرة النظام السوري بشكل كامل، النظام يتواجد بشكل شكلي فقط ليس في هذه المنطقة فقط، كامل البادية السورية إنطلاقاً من تدمر وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية هذه المنطقة خاضعة للميليشيات الموالية لإيران سواء من جنسيات سورية أو غير سورية . Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 12, 2020