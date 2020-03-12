تسيير دورية تركية – روسية مشتركة في ريف عين العرب “كوباني”

12 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء تسيير دورية روسية – تركية مشتركة في ريف عين العرب”كوباني” الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة الواقعة في ريف كوباني الغربي. ورصد “المرصد السوري” في 5 مارس الجاري دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت الدورية برفقة طائرتين مروحيتين من منطقة شيريك الحدودية، وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وعراض والعودة في نفس الطريق والتوجه الى قيروان وتعلك كوركوند وهاجوغلي وعطيشان ومنها إلى شيريك مجددا، وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن القوات الروسية عمدت إلى تسيير دورية مشتركة جديدة برفقة القوات التركية وذلك في ريف مدينة عين العربي (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية غريب الحدودية مع تركيا، وجابت قرى بوزتب وقره موغ وجيشان وخرابيسان فوقاني وخرابيسان تحتاني وبغديك الواقعة جميعها على مقربة من الحدود السورية – التركية، قبل أن تعود إلى مركز انطلاقها، فيما رافقت الدورية تحليق اعتيادي لمروحيتين روسيتين.

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