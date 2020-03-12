المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 شخصاً قرب الحدود العراقية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان القصف الذي استهدف الحدود العراقية السورية، اوقع 18 قتيلاً من الفصائل الشيعية في العراق الموالية لايران.

وبحسب تلفزيون الحدث الذي نقل عن المرصد، أن قصفاً نفذه التحالف الدولي ردا على قصف معسكر التاجي، تسبب بمقتل 18 شخصا من الفصائل الشيعية العراقية الموالية لايران.

واضاف ان القصف تسبب ايضاً باصابة 30 اخرين.

وذكر تلفزيون الحدث ان من بين المصابين، القيادي في لواء “حيدريون العراقية” وسام الطفيلي بإصابات حرجة.

وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، افاد في وقت سابق بأن “ثلاث طائرات مجهولة” قصفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، حيث تتمركز مقرات وفصائل موالية لإيران.

وجاء القصف بعد مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين، بقصف بصواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية.

المصدر:knn