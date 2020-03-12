بعد هجمات تركت بصمات أجهزة مخابرات النظام على حواجز قواته.. وفد روسي يصل مدينة طفس للاطلاع على سير تطبيق اتفاق التسوية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن وفدا روسيا وصل إلى مدينة طفس في ريف درعا الغربي، وذلك بهدف الاطلاع على أوضاع المدينة وعقدوا اجتماعا مع الأشخاص المعنيين بمتابعة أوضاع المدينة من مدنيين وعسكريين، والخاضعين لاتفاق التسوية والمصالحة في محافظة درعا.

يأتي ذلك بعد التوتر الذي حدث في الأيام الأخيرة في هجمات متكررة على حاجز “التابلين” والمنطقة المحيطة بمدينة طفس، على صعيد متصل، قالت مصادر “المرصد السوري” بأن مخابرات النظام تنفذ هجماتها على الحواجز بغية تطبيق اتفاق تسوية وسحب ما تبقى من السلاح مع عناصر الفصائل المعارضة السابقين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 مارس/آذار، تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة جاسم بريف درعا، كما نصبت مدافع ثقيلة على تل مطوق وتل أم حوران.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري بأنه تم استدعاء عشرات الوجهاء من مدينة جاسم وريفها.

ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن قوات النظام طلبت أن يتم تسليم السلاح الموجود في المنطقة.

وطرح الوجهاء مقترح إعطاء مهلة عشرة أيام حتى يتم تسليم السلاح أو اقتحام المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، بِأن 21 شخصا من مدينة الصنمين ورافضي التسوية الجديدة مع قوات النظام بوساطة روسية، تم تهجيرهم إلى شمال غرب سوريا، كما أنه تم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في محافظة درعا.

يذكر أن مدينة الصنمين لم تدخل في المصالحات وتسوية الأوضاع للمقاتلين في الفصائل المعارضة من قبل، لأن قوات النظام سيطرت عليها قبل أن تتم صفقة المصالحات.