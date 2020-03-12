مدير”المرصد السوري”:الاتفاق الروسي – التركي ينص على التالي: طريق دمشق – حلب الدولي تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري، طريق حلب – اللاذقية تحت السيطرة المشتركة للقوات التركية والروسية سوف تنتشر القوات الروسية جنوب هذا الطريق على أن تكون منطقة آمنة شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، وغرب طريق حلب – دمشق الدولي، هذه الاتفاقية جاءت بعد عملية عسكرية واسعة كان من المفترض وفق اتفاقية “سوتشي” أن يعود طريق حلب – دمشق و حلب – اللاذقية الدولي إلى العمل في شهر ديسمبر من العام 2018 ونتيجة الخلافات التركية – الروسية الإعلامية كانت ضحية هذا الأمر تشريد نحو مليوني سوري، إذا ماكان الاتفاق يقضي بعودة المدنيين إلى 386 مدينة وقرية وبلدة نزحوا عنها منذ نيسان / أبريل من العام الفائت لن يفيد بشيء في ملف النازحيين وعودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم.

الغد مدير"المرصد السوري":الاتفاق الروسي – التركي ينص على التالي: طريق دمشق – حلب الدولي تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري، طريق حلب – اللاذقية تحت السيطرة المشتركة للقوات التركية والروسية سوف تنتشر القوات الروسية جنوب هذا الطريق على أن تكون منطقة آمنة شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، وغرب طريق حلب – دمشق الدولي، هذه الاتفاقية جاءت بعد عملية عسكرية واسعة كان من المفترض وفق اتفاقية "سوتشي" أن يعود طريق حلب – دمشق و حلب – اللاذقية الدولي إلى العمل في شهر ديسمبر من العام 2018 ونتيجة الخلافات التركية – الروسية الإعلامية كانت ضحية هذا الأمر تشريد نحو مليوني سوري، إذا ماكان الاتفاق يقضي بعودة المدنيين إلى 386 مدينة وقرية وبلدة نزحوا عنها منذ نيسان / أبريل من العام الفائت لن يفيد بشيء في ملف النازحيين وعودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 12, 2020