مدير”المرصد السوري”:الاتفاق الروسي – التركي ينص على التالي: طريق دمشق – حلب الدولي تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري، طريق حلب – اللاذقية تحت السيطرة المشتركة للقوات التركية والروسية

12 مارس,2020
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مدير”المرصد السوري”:الاتفاق الروسي – التركي ينص على التالي: طريق دمشق – حلب الدولي تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري، طريق حلب – اللاذقية تحت السيطرة المشتركة للقوات التركية والروسية سوف تنتشر القوات الروسية جنوب هذا الطريق على أن تكون منطقة آمنة شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، وغرب طريق حلب – دمشق الدولي، هذه الاتفاقية جاءت بعد عملية عسكرية واسعة كان من المفترض وفق اتفاقية “سوتشي” أن يعود طريق حلب – دمشق و حلب – اللاذقية الدولي إلى العمل في شهر ديسمبر من العام 2018 ونتيجة الخلافات التركية – الروسية الإعلامية كانت ضحية هذا الأمر تشريد نحو مليوني سوري، إذا ماكان الاتفاق يقضي بعودة المدنيين إلى 386 مدينة وقرية وبلدة نزحوا عنها منذ نيسان / أبريل من العام الفائت لن يفيد بشيء في ملف النازحيين وعودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم.

 

الغد

مدير"المرصد السوري":الاتفاق الروسي – التركي ينص على التالي: طريق دمشق – حلب الدولي تحت السيطرة الكاملة للنظام السوري، طريق حلب – اللاذقية تحت السيطرة المشتركة للقوات التركية والروسية سوف تنتشر القوات الروسية جنوب هذا الطريق على أن تكون منطقة آمنة شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، وغرب طريق حلب – دمشق الدولي، هذه الاتفاقية جاءت بعد عملية عسكرية واسعة كان من المفترض وفق اتفاقية "سوتشي" أن يعود طريق حلب – دمشق و حلب – اللاذقية الدولي إلى العمل في شهر ديسمبر من العام 2018 ونتيجة الخلافات التركية – الروسية الإعلامية كانت ضحية هذا الأمر تشريد نحو مليوني سوري، إذا ماكان الاتفاق يقضي بعودة المدنيين إلى 386 مدينة وقرية وبلدة نزحوا عنها منذ نيسان / أبريل من العام الفائت لن يفيد بشيء في ملف النازحيين وعودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 12, 2020

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