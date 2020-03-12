بينهم 2 من القوات التركية.. انفجار شاحنة مفخخة في بلدة “تل حلف” يسفر عن 5 قتلى 

12 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار سيارة مفخخة يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في سوريا

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد “المرصد السوري” ارتفاع حصيلة القتلى بانفجار سيارة شاحنة مفخخة في بلدة تل حلف بريف رأس العين “سري كانييه”، إذ قُتل 5 عناصر وهم: 2 من القوات التركية و3 من الفصائل الموالية لتركيا، كما أصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم عناصر من القوات التركية. فيما خلف التفجير دمارا كبيرا في المنطقة المحيطة.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات، سماع دوي انفجار عنيف في ريف مدينة رأس العين “سري كانييه” شمال الحسكة، ناجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني” في بلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين “سري كانييه”، ما أدى لمقتل اثنين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين كحصيلة أولية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 يناير الفائت، انفجارا ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سورية، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقر لفصيل “فيلق الرحمن” الموالي لتركيا في قرية حويش الناصر بريف رأس العين “سري كانييه”، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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