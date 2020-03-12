عقب أيام من اختطافه.. العثور على جثة عنصر في “الفرقة الرابعة” ومخبر لدى “أجهزة النظام” في ريف درعا الشرقي

12 مارس,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثمان عنصر في”الفرقة الرابعة” ومتعاون مع “أجهزة النظام” الأمنية في منطقة النخلة في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، وذلك بعد أيام من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 354، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 220، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و39 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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