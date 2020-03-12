بعد الاعتداء على أحد سكان مدينة سرمدا.. مسلحون محليون يشتبكون مع القوى الأمنية لـ”تحرير الشام” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بين هيئة تحرير الشام ومسلحون محليون على أطراف مدينة سرمدا شمال إدلب، في حين استقدمت هيئة تحرير الشام تعزيزات من الحواجز المحيطة.

وقالت مصادر المرصد السوري إن الاشتباكات اندلعت إثر اعتداء هيئة تحرير الشام على أحد سكان المدينة عند الحاجز الأمني على المدخل الجنوبي للمدينة.

على صعيد متصل، تجمع العشرات من أبناء المنطقة الحدودية بالقرب من الحاجز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، مساء اليوم، في حين أطلق العناصر النار في الهواء لفض التجمعات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 مارس/آذار، اشتباكات بين عناصر من هيئة تحرير الشام من جهة، وعناصر من “الجبهة الوطنية” من جهة أخرى، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، وأفادت مصادر “المرصد السوري”، بأن هيئة تحرير الشام طالبت بجثة طيار اسقطت طائرته في منطقة جبل الزاوية، فيما تطالب هيئة تحرير الشام مبادلته بجهادي أوزبكي أسير لدى قوات النظام في المعارك الأخيرة.

في سياق ذلك، تدخلت القوات التركية وتسلمت الجثة وأنهت التوتر بين الفصائل.