في اليوم السابع من وقف إطلاق النار الجديد.. الهدوء الحذر يسود منطقة “بوتين-أردوغان” وبضع قذائف تستهدف نقاط التماس

12 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر لليوم السابع على التوالي من دخول وقف إطلاق النار في منطقة “بوتين-أردوغان”، يتخلل هذا الهدوء بضع قذائف تستهدف نقاط التماس، حيث تبادلت الفصائل الجهادية وقوات النظام الاستهداف بالرشاشات الثقيلة على محاور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت قوات النظام بالمدفعية قرية كفر عمة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ما عدا ذلك يسود الهدوء على محاور وقطاعات إدلب وحلب وحماة واللاذقية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تقدما لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة وتثبيت نقاط في كامل مناطق معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل بدون قتال مع الفصائل.

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