الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها.. تفكيك منشآت صناعية وسرقة محال تجارية وسيارات في مناطق “نبع السلام”

12 مارس,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل الموالية لتركيا سرقت قبل أيام منشآت صناعية من قرية أم عشبة بريف رأس العين، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فككت الفصائل الموالية لتركيا معملا للبوظ وفرن آلي ومحلج ومغسلة سيارات ومحلات تجارية في القرية، حيث تم تعفيشها بالكامل مع الأبواب والشبابيك والأسلاك النحاسية.
على صعيد متصل، أقدم عناصر من قوات النخبة الموالية لتركيا على سرقة سيارة أجرة من صاحبها وبيعها في مدينة تل أبيض. 
ورصد المرصد السوري في 6 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، الخميس 5 مارس/ آذار، في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات”الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.

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