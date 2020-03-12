بغرض اعتقال مطلوبين لها.. “تحرير الشام” تحاول اقتحام أحد أحياء مدينة سرمدا وسقوط جرحى من الطرفين

12 مارس,2020
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تجددت الاشتباكات في مدينة سرمدا، مساء اليوم، بين عائلات في المدينة من جهة، والقوى الأمنية لهيئة تحرير الشام التي استقدمت مؤازرات لاقتحام أحد أحياء مدينة سرمدا، فيما جرح 6 من الطرفين أحد هم بحالة خطرة، كما أصيبت امرأة وطفلة خلال إطلاق الرصاص العشوائي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بين هيئة تحرير الشام ومسلحون محليون على أطراف مدينة سرمدا شمال إدلب، في حين استقدمت هيئة تحرير الشام تعزيزات من الحواجز المحيطة.
وقالت مصادر المرصد السوري إن الاشتباكات اندلعت إثر اعتداء هيئة تحرير الشام على أحد سكان المدينة عند الحاجز الأمني على المدخل الجنوبي للمدينة.
على صعيد متصل، تجمع العشرات من أبناء المنطقة الحدودية بالقرب من الحاجز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، مساء اليوم، في حين أطلق العناصر النار في الهواء لفض التجمعات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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