القوات التركية والفصائل الموالية لها تستهدفان مناطق مدنية ونقاط عسكرية لقوات النظام في ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدفت نقاط تمركز قوات النظام ومناطق مدنية في كل من كوبرلك وعبدي كوي وقزعلي وحرية الواقعة غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على قرية المشيرفة شرق عين عيسى، استهدفت خلاله مواقع قوات النظام وتجمعات قوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 مارس/ آذار، قصفا للقوات التركية استهدف قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب مدينة تل أبيض، حيث استهدف منازل المدنيين والنقاط العسكرية لقوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

في الوقت ذاته، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مواقع تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف تل أبيض شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت القوات التركية قرية دبس الواقعة على اتستراد الحسكة – حلب غرب بلدة عين عيسى بنحو 4 كلم.