ردا على احتجاز امرأة من أهالي السويداء.. فصائل محلية تعتقل 4 عناصر من قوات النظام 

13 مارس,2020
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محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام احتجزت امرأة، خلال الساعات الفائتة، أثناء عودتها من دمشق إلى السويداء دون توجيه تهمة واضحة.
في سياق ذلك، اعتقل عناصر الفصائل المحلية في السويداء، اليوم، أربعة عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام، دوار “الباسل” مدخل مركز محافظة السويداء، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن احتجاز المرأة. 
ورصد المرصد السوري في 3 مارس/آذار، مقُتل مواطن وأصابة آخرين إثر إطلاق عناصر قوات النظام النار باتجاه تجمع مدنيين أمام ثكنة عسكرية قرب المتحف في مدينة السويداء، وذلك على خلفية شجار جرى بين عناصر من قوات النظام ومدنيين من أبناء المحافظة.

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