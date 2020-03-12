في نهاية اليوم السابع من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تقصف ريف اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا مصدره تمركزات قوات النظام في الجب الأحمر، استهدف محور كبانة بريف اللاذقية، كما طال القصف الطرقات المؤدية إلى المحور في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ما عدا ذلك يسود الهدوء على محاور وقطاعات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، خلال اليوم السابع من دخول وقف إطلاق النار الجديد.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد قبل ساعات، بضع قذائف استهدفت نقاط التماس، حيث تبادلت الفصائل الجهادية وقوات النظام الاستهداف بالرشاشات الثقيلة على محاور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت قوات النظام بالمدفعية قرية كفر عمة بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تقدما لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة وتثبيت نقاط في كامل مناطق معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل بدون قتال مع الفصائل.