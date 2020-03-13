ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. وقف إطلاق النار الجديد يدخل أسبوعه الثاني على التوالي بهدوء متواصل وتوقف مستمر للقصف الجوي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد أسبوعه الثاني على التوالي، حيث شهد الأسبوع الأول هدوء ساد عموم المنطقة توقف خلاله القصف الجوي بشكل كامل، فيما اقتصرت الخروقات على إطلاق قوات النظام لقذائف صاروخية بشكل متقطع على مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين بريفي إدلب وحلب، قابلها الأخير برد مماثل، بالإضافة لاشتباكات جرت بسهل الغاب وجنوب إدلب في الساعات الأولى لوقف إطلاق النار الجديد سقط خلالها قتلى وجرحى من قبل الفصائل الجهادية وقوات النظام، كما تمكنت قوات النظام من السيطرة وتثبيت نقاط في كامل مناطق معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل بدون قتال مع الفصائل.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفا مدفعيا مصدره تمركزات قوات النظام في الجب الأحمر، استهدف محور كبانة بريف اللاذقية، كما طال القصف الطرقات المؤدية إلى المحور في الريف ذاته، بالإضافة لبضع قذائف استهدفت نقاط التماس، حيث تبادلت الفصائل الجهادية وقوات النظام الاستهداف بالرشاشات الثقيلة على محاور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت قوات النظام بالمدفعية قرية كفر عمة بريف حلب الغربي.