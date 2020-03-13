خلال 14 شهراً.. مخلفات الحرب السورية تقتل نحو 250 مدنياً أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء قيامه بإزالة سواتر ورفع الأنقاض عبر آليته بالقسم الشرقي من مدينة حلب، فيما كان 3 أشخاص قد استشهدوا قبل أيام بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 249 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.