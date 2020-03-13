الهدوء الحذر يعود إلى مدينة سرمدا بعد التوصل إلى اتفاق بين “تحرير الشام” ووجهاء المدينة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر إلى مدينة سرمدا الواقعة بريف إدلب الشمالي، بعد الاتفاق الذي توصل إليها كل من هيئة تحرير الشام ووجهاء من سرمدا عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة يوم أمس الخميس، وجاء في الاتفاق: “فيما يتعلق بالمشكلة التي حصلت على أحد حواجز سرمدا بتاريخ 12 آذار 2020 حيث اتفق الحضور أن المشكلة التي حصلت لم تكن بين هيئة تحرير الشام وبين أهل مدينة سرمدا أو أحد عوائلها، إنما هي مع بعض الأشخاص وتم وضع البنود التالية لحل الإشكال:

1- سحب المظاهر المسلحة من المدينة

2- فتح تحقيق بالموضوع وإحالة المسيئين إلى القضاء

3- يوجد بعض الأشخاص الذين شاركوا بالمشكلة أتوا مؤخراً من مناطق درع الفرات وتم الاتفاق على عودتهم”

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تجدد الاشتباكات في مدينة سرمدا، بين مسلحين محليين من جهة، والقوى الأمنية لهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، حيث استقدمت الأخيرة مؤازرات لاقتحام أحد أحياء سرمدا، وخلفت الاشتباكات خسائر بشرية، إذ أصيب 6 أشخاص من الطرفين بجراح، أحدهم بحالة خطرة، كما أصيبت امرأة وطفلة خلال إطلاق الرصاص العشوائي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس أيضاً، اشتباكات بين هيئة تحرير الشام ومسلحون محليون على أطراف مدينة سرمدا شمال إدلب، في حين استقدمت هيئة تحرير الشام تعزيزات من الحواجز المحيطة. وقالت مصادر المرصد السوري إن الاشتباكات اندلعت إثر اعتداء هيئة تحرير الشام على أحد سكان المدينة عند الحاجز الأمني على المدخل الجنوبي للمدينة.

على صعيد متصل، تجمع العشرات من أبناء المنطقة الحدودية بالقرب من الحاجز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، في حين أطلق العناصر النار في الهواء لفض التجمعات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.