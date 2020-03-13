استهداف جديد تشهده العاصمة دمشق عبر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الدحاديل أسفر عن مقتل شخص

13 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار جديد ضرب العاصمة دمشق صباح اليوم الجمعة الـ 13 من الشهر الجاري، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عند مفرق منطقة الدحاديل بالعاصمة دمشق، ما أدى لمقتل سائقها عقب نقله إلى المشفى، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المقتول حيث يرجح أنه شخصية عسكرية، وكان المرصد السوري نشر قبل 10 أيام، أن أن عناصر يتبعون لفرع “أمن الدولة” في دمشق أقدموا على وضع حاجز جديد في منطقة الفحامة على الطريق بين اتوستراد نهر عيشة باتجاه منطقة البرامكة، كما جرى نصب حاجزاً جديداً يتبع للمفرزة في حي الغواض، وذلك بعد التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة دمشق، تزامن ذلك مع تشديد أمني تمارسه حواجز النظام الأمنية على جميع المارة في مناطق العاصمة دمشق.

وأشار “المرصد السوري” إلى أن العاصمة دمشق شهدت خلال شهر فبراير/شباط الفائت تصاعداً غير مسبوق في الفلتان الأمني منذ السيطرة الكاملة لـ “النظام السوري” على دمشق، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 6 تفجيرات استهدفت العاصمة السورية دمشق خلال الفترة الممتدة منذ الـ 7 من شهر فبراير الفائت وحتى الـ 25 من الشهر ذاته، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

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