تركيا تعلن أنها لن تسحب أسلحتها الثقيلة من نقاط مراقبتها في إدلب

أعلنت تركيا أنها لن تسحب أسلحتها الثقيلة من نقاط مراقبتها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، فيما ذكرت أن المفاوضات مع روسيا حول التسوية في هذه الأراضي تجري بشكل جيد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: “المفاوضات مع الوفد الروسي التي تختتم اليوم جرت في أجواء إيجابية وبناءة”.

وأضافت الوزارة: “تواصل نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب تنفيذ مهماتها، ولا حديث عن سحب الأسلحة الثقيلة منها”.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المفاوضات مع الوفد العسكري الروسي الجارية في أنقرة تتركز على مسألة تسيير الدوريات المشتركة على طول الطريق “M4” في منطقة إدلب والتي يخطط لإطلاقها يوم 15 مارس الحالي بموجب الاتفاق الروسي التركي حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

المصدر: RT