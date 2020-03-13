المرصد السوري لحقوق الانسان:26 قتيلاً من الحشد الشعبي العراقي في الضربات الجوية شرق سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس عن مقتل 26 عنصرا على الاقل من قوات الحشد الشعبي العراقي “فيه منطقة الحسيان في منطقة البوكمال بقصف نفذته 3 طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها” وذكر المرصد ان هناك 15 من قوات الحشد اصيبوا بالقصف.

وأضاف المرصد أن القصفَ جاء ردّا على مقتلِ أمريكيينِ اثنين وبريطانيّ بسقوط صواريخ كاتويشا على قاعدة التاجي بالعراق.

المصدر:جريدة الانباء الكويتية