محاولة اغتيال تطال عنصر من “الأمن العسكري” شمال حمص وقوات النظام تعتقل اثنين على خلفية الحادثة

13 مارس,2020
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محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى إطلاق الرصاص على سيارة يستقلها شخص يتبع للأمن العسكري على طريق كفرلاها – مريمين في ريف حمص الشمالي يوم أمس، الأمر الذي أدى لإصابة العنصر بجراح، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” أقدمت استخبارات النظام على اعتقال شخصين من منازلهم في قرية كفرلاها شمال حمص صباح اليوم لاشتباههم بمحاولة اغتيال العنصر التابع للأمن العسكري يوم أمس.

وكان المرصد السوري رصد قبل 4 أيام، استمرار التوتر ضمن الريف الشمالي لحمص على خلفية “الحملة الأمنية” التي تنفذها قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، حيث شنت خلال الـ 48 ساعة الفائتة مداهمات مكثفة لكل من الحولة وتل ذهب وكفرلاها وتلبيسة ومناطق أخرى شمال حمص، اعتقلت خلالها أكثر من 55 من المدنيين والمقاتلين السابقين لدى الفصائل ممن أجروا “مصالحة وتسوية”، وترافقت عمليات الدهم مع إطلاق رصاص مكثف بالإضافة لاستنفار كبيرة لقوات النظام وتعزيز لحواجزها ونصب حواجز “طيارة” في المناطق أنفة الذكر.

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