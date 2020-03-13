مسلحون مجهولون يحاولون اغتيال أحد أبرز القادة السابقين لدى الفصائل في درعا وسط اتهامات لـ “استخبارات النظام” بالضلوع في العملية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا في إطار الفلتان الأمني المتواصل بشكل متصاعد في عموم المنطقة هناك، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه أحد أبرز القادة السابقين لدى الفصائل بمحافظة درعا ممن أجروا “تسوية ومصالحة”، ولم ترد معلومات عن إصابته جراء إطلاق النار الذي استهدفه بمدينة طفس شمال غرب درعا، وسط اتهامات لمخابرات النظام بالضلوع بمحاولة اغتياله. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 355، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 220، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و39 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.