العاصفة الهوائية الشديدة تصَعد من الكارثة الإنسانية للنازحين في إدلب عبر اقتلاع عدد كبير من الخيام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تهدم واقتلاع لعدد كبير من الخيام التي تأوي نازحين في ريف إدلب على خلفية العاصفة الهوائية الشديدة التي تضرب المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اقتلعت العاصفة عدد كبير من الخيام في جبل الدويلة بالقرب من كفرتخاريم ومخيمات أخرى واقعة شمال وغرب إدلب، لتزيد من المعاناة الإنسانية للنازحين بفعل العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي، وكان المرصد السوري رصد نزوح نحو مليون و200 ألف مدني من مناطقهم، خلال الفترة الممتدة منذ الـ 15 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت من العام الجاري 2020 وحتى يومنا هذا، في حين أن أهالي المناطق تلك نجدهم يفترشون العراء والخيام البدائية والأماكن التي لا تصلح للسكن في كل من الحدود السورية مع لواء اسكندرون ومناطق سيطرة الأتراك والفصائل في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي كاعزاز والباب وجرابلس ومنطقة عفرين.