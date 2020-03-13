تركيا اتفقت مع روسيا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب

ذكرت وكالة أنباء الأناضول يوم الجمعة نقلا عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المسؤولين الأتراك والروس اتفقوا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب بشمال غرب سوريا وعلى تنظيم دوريات مشتركة على طريق إم4 الرئيسي اعتبارا من يوم الأحد.

ونقلت عنه الوكالة قوله إن هناك علامات على توقف النزوح في المنطقة وعلى بدء العودة.

وقال إن تركيا وروسيا ستقيمان مراكز تنسيق مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق بعد استكمال المحادثات مع المسؤولين الروس في أنقرة.

المصدر:رويترز