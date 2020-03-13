المرصد السوري لحقوق الانسان:عناصر من قوات النظام يعتدون مجددا على قبور في إدلب

13 مارس,2020
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أقدم عناصر من قوات النظام في بلدة حيش بمعرة النعمان في ريف إدلب، على تحطيم شواهد القبور، والتلفظ بشتائم نابية بحق الأموات؛ بحجة أنهم من المعارضين للنظام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عنصرا من النظام، ينحدر من بلدة حيش، قاد مجموعة من النظام إلى منازل أهله وأقاربه، وقاموا بالعبث بها.

ونشر العنصر، ويدعى باسل السوادي، مشاهد من داخل منزل ذويه وهو يقوم بتمزيق شهادات والده، وشتمه، وشتم أشقائه الذين قُتل منهم ثلاثة برصاص النظام خلال الثورة.

 

المصدر عربي 21

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