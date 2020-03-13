المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تقصف ريف اللاذقية الشمالي

قصفت القوات الحكومية السورية مناطق بريف اللاذقية، وذلك خلال اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، أن قصفاً مدفعياً للقوات البرية الحكومية طال محور بلدة الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، كما طال القصف الطرقات المؤدية إلى المحور في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ما عدا ذلك يسود الهدوء على محاور وقطاعات مناطق “خفض التصعيد” الأربعة.

وتحدث المرصد أيضاً عن قصف بقذائف استهدفت نقاط التماس، على محاور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، إضافة لاستهداف القوات الحكومية بالمدفعية قرية كفر عمة بريف حلب الغربي.

المصدر:اوغاريت بوست