رفضاً للدوريات الروسية – التركية المرتقبة.. محتجون من أهالي إدلب يعتصمون على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توافد كبير لمحتجين من أهالي إدلب نحو جسر أريحا الواقع على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث يتم تشييد خيام للاعتصام الذي أطلق عليه “اعتصام الكرامة” وذلك احتجاجاً على الدوريات الروسية – التركية المشتركة التي من المرتقب أن يتم تسييرها بعد غد الأحد على الطريق هناك، على صعيد متصل تواصل قوات النظام عمليات إزالة السواتر الترابية من أجل فتح الطرقات ضمن اتستراد حلب – اللاذقية، كما عمدت القوات التركية إلى إزالة السواتر قرب نقطتها في معرة حطاط على اتستراد دمشق – حلب الدولي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن قوات النظام تواصل عمليات إزالة السواتر الترابية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف اللاذقية والواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي، وذلك تمهيداً للدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على الاتستراد الدولي هناك والتي من المرتقب أن تنطلق في الـ 15 من شهر آذار/مارس الجاري، حيث ستكون الدوريات انطلاقاً من قرية ترنبة غرب سراقب وصولاً إلى عين حور بريف اللاذقية، يذكر أن المرصد السوري كان قد أشار أمس، إلى أن قوات النظام بدأت بإزالة السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.