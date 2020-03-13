“الأناضول”: وزيرا الدفاع التركي والبريطاني يزوران الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا

زار وزيرا دفاع تركيا خلوصي أكار، وبريطانيا بن والاس اليوم الجمعة الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، واطلعا على أوضاع النازحين عن إدلب قرب الحدود، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”.

وبحث الوزيران أمس الخميس، قضايا دفاعية وأمنية إقليمية في مقدمتها إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن الوزيرين شددا على ضرورة “منع المأساة الإنسانية بمنطقة وقف التصعيد في إدلب، ووقف إراقة الدماء بالمنطقة، وحماية تركيا لحدودها”.

وأعلنت تركيا في 1 مارس، إطلاق عملية عسكرية جديدة في إدلب ضد القوات الحكومية السورية ردا على “هجمات” الجيش السوري على “العسكريين الأتراك والمدنيين” في المنطقة، التي شهدت توترا كبيرا بين الجانبين إثر مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بغارة للجيش السوري ضد تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإعلان ممر آمن في مساحات محددة على الطريق M4.

المصدر: RT