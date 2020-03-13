المرصد السوري لحقوق الانسان:5 قتلى بينهم اثنان من القوات التركية بانفجار شاحنة مفخخة بريف الحسكة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الخميس) إن اثنين من القوات التركية وثلاثة من الفصائل الموالية لأنقرة قتلوا في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة “تل حلف” التابعة لمدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفاد المرصد ومقره لندن، بإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة بينهم عناصر من القوات التركية.

وذكر المرصد أن الانفجار وقع عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” المعارض في بلدة تل حلف.

وخلف الانفجار دمارا كبيرا في المنطقة المحيطة.

المصدر:شينخوا