المرصد السوري لحقوق الانسان:5 قتلى بينهم اثنان من القوات التركية بانفجار شاحنة مفخخة بريف الحسكة السورية

13 مارس,2020
أقل من دقيقة

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الخميس) إن اثنين من القوات التركية وثلاثة من الفصائل الموالية لأنقرة قتلوا في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة “تل حلف” التابعة لمدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفاد المرصد ومقره لندن، بإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة بينهم عناصر من القوات التركية.

وذكر المرصد أن الانفجار وقع عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” المعارض في بلدة تل حلف.

وخلف الانفجار دمارا كبيرا في المنطقة المحيطة.

 

المصدر:شينخوا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مصرع 26 مقاتلاً عراقيا مواليا لإيران في سوريا

13 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار جديد يضرب العاصمة دمشق

13 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تقصف ريف اللاذقية الشمالي

13 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:عناصر من قوات النظام يعتدون مجددا على قبور في إدلب