قوات النظام تزيل الكتل الاسمنتية على طريق “m5” قرب النقطة التركية في معرحطاط.. وقصف مدفعي يستهدف جبل الزاوية

13 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية.
على صعيد متصل، عملت قوات النظام على فتح الطريق الدولي دمشق-حلب، عند عقدة بلدة معرحطاط بريف إدلب وإزالة الكتل الاسمنتية التي قطعت بها النقطة التركية الطريق الدولي سابقا أمام أرتال قوات النظام.
ويتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد أسبوعه الثاني على التوالي، حيث شهد الأسبوع الأول هدوء ساد عموم المنطقة توقف خلاله القصف الجوي بشكل كامل، فيما اقتصرت الخروقات على إطلاق قوات النظام لقذائف صاروخية بشكل متقطع على مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين بريفي إدلب وحلب، فيما ردت الفصائل بالمثل، بالإضافة لاشتباكات جرت بسهل الغاب وجنوب إدلب في الساعات الأولى لوقف إطلاق النار الجديد سقط خلالها قتلى وجرحى من قبل الفصائل الجهادية وقوات النظام، كما تمكنت قوات النظام من السيطرة وتثبيت نقاط في كامل مناطق معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل بدون قتال مع الفصائل.

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