انفجار عبوة ناسفة بسيارة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا لها شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارا ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في بلدة دابق، ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 مارس/آذار، انفجارا ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لإصابة شخص على الأقل بجراح.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مقر “السلطان مراد” الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين شمال حلب، ما تسبب بإصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة.

على صعيد متصل، قتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا، إثر أنفجار ضرب بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قرب “المحكمة” في البلدة، ما أدى لسقوط جرحى.