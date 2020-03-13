الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها.. تعفيش منازل وسرقة معدات زراعية في مناطق “نبع السلام”

ترتكب الفصائل الموالية لتركيا انتهاكات على طريقة جيش جراد الوطن “النظام” في تعفيش المنازل والمنشآت ضمن مناطق نفوذها في مناطق “نبع السلام”. في سياق ذلك، رصد المرصد السوري تعفيش منازل المواطنين في قرى باب الخير وجان تمر بريف رأس العين، كما سرق عناصر الفصائل معدات زراعية وصهاريج مياه وغيرها معدات حديثة ذات قيمة مادية كبيرة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عناصر الفصائل تبيع تلك المسروقات في قرية مريكس.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 12 مارس/آذار، بأن الفصائل الموالية لتركيا سرقت منشآت صناعية من قرية أم عشبة بريف رأس العين، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فككت الفصائل الموالية لتركيا معملا للبوظ وفرن آلي ومحلج ومغسلة سيارات ومحلات تجارية في القرية، حيث تم تعفيشها بالكامل مع الأبواب والشبابيك والأسلاك النحاسية.

على صعيد متصل، أقدم عناصر من قوات النخبة الموالية لتركيا على سرقة سيارة أجرة من صاحبها وبيعها في مدينة تل أبيض.

ورصد المرصد السوري في 6 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، الخميس 5 مارس/ آذار، في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات”الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.