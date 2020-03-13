بإنشاء قواعد عسكرية وتحصينها.. القوات التركية تعزز تواجدها في مناطق “نبع السلام”

13 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمركز القوات التركية في قرية الداودية وتحويلها إلى قاعدة عسكرية كبيرة، حيث تضم أكثر من 20 دبابة، إضافة  إلى أسلحة ثقيلة.
على صعيد متصل، حصنت القوات التركية قاعدة عسكرية لها في خربة جمو بريف أبو راسين.
كما تمنع القوات التركية اقتراب المدنيين وعناصر الفصائل من الاقتراب من هذه القواعد.
كان “المرصد السوري” رصد في 27 فبراير/شباط الفائت، تعزيزات عسكرية للقوات التركية في كل من الداودية والمنطقة الواقعة ما بين قريتي باب الخير وأم عشبة.

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