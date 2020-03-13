القوات الأمريكية تجري تدريبات عسكرية في منطقة حقل العمر النفطي

13 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع إطلاقها قنابل مضيئة وقذائف بالأسلحة الثقيلة في محيط حقل العمر.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 يناير الفائت، تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية في حقل غاز “كونيكو”، نفذت خلالها قصفا مدفعيا.
كان “المرصد السوري” علم أيضا، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى حقل غاز “كونيكو” في بادية خشام بريف دير الزور. وكانت أرتال للقوات الأمريكية خرجت من حقل العمر النفطي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

14 مارس,2020

أزمة خبز في القامشلي والدرباسية وعامودا.. و”الإدارة الذاتية” ترفع أسعار المواد الأولية لصناعته

14 مارس,2020

استمرار الهدوء لليوم الثامن من تطبيق وقف إطلاق النار الجديد في منطقة “بوتين-أردوغان” 

13 مارس,2020

بإنشاء قواعد عسكرية وتحصينها.. القوات التركية تعزز تواجدها في مناطق “نبع السلام”

13 مارس,2020

الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها.. تعفيش منازل وسرقة معدات زراعية في مناطق “نبع السلام”