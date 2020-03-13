استمرار الهدوء لليوم الثامن من تطبيق وقف إطلاق النار الجديد في منطقة “بوتين-أردوغان” 

يسود الهدوء جميع قطاعات منطقة “خفض التصعيد” الممتدة من ريف حلب حتى ريف اللاذقية مرورا بإدلب وحماة، وذلك خلال اليوم الثامن من تطبيق وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا مدفعيا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية.

على صعيد متصل، عملت قوات النظام على فتح الطريق الدولي دمشق-حلب، عند عقدة بلدة معرحطاط بريف إدلب وإزالة الكتل الاسمنتية التي قطعت بها النقطة التركية الطريق الدولي سابقا أمام أرتال قوات النظام.