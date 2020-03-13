أزمة خبز في القامشلي والدرباسية وعامودا.. و”الإدارة الذاتية” ترفع أسعار المواد الأولية لصناعته

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توقفت أفران الخبز الخاصة التي تعود ملكيتها للمواطنين عن العمل منذ 3 أيام احتجاجا على ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تعمل جميع هذه الأفران في إنتاج الخبز “السياحي” ذو نوعية جيدة مقارنة مع مثيله من الأفران العامة، وتتوزع هذه الأفران في كل من القامشلي والدرباسية وعامودا.

في سياق ذلك، رفعت الإدارة الذاتية سعر المواد الأولية للخبز، وشملت مادتي المازوت والطحين.

على صعيد متصل، تشهد مدن وبلدات المنطقة نقصا حادا في توفر مادة الخبز للاسباب آنفة الذكر.

كان أصحاب الأفران أضربوا عن العمل الشهر الماضي، في حين أجبرتهم “الإدارة الذاتية” على كسر إضرابهم فتح أفرانهم والاتفاق على بيع الربطة بالجملة للمعتمدين بسعر 190 ليرة على أن يستلم كميته المعتمد من الفرن نظرا لتحمل الفرن تكاليف توزيع الخبز.