وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه التاسع على التوالي باستمرار الهدوء وتوقف متواصل للقصف الجوي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار توقف القصف الجوي مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه التاسع على التوالي، وسط هدوء حذر يسود عموم المنطقة، تخلله استهدافات متبادلة ومتقطعة بالرشاشات المتوسطة بين قوات النظام والفصائل على محور سراقب شرق إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية، كما عملت قوات النظام على فتح الطريق الدولي دمشق-حلب، عند عقدة بلدة معرحطاط بريف إدلب وإزالة الكتل الاسمنتية التي قطعت بها النقطة التركية الطريق الدولي سابقا أمام أرتال قوات النظام.