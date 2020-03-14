بعد أسبوع من الهدوء الحذر .. القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على قرى خاضعة لسيطرة “المجلس العسكري السرياني وقوات النظام” بريف تل تمر

14 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، على مناطق في قريتي أم الخير والطويلة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام والمجلس العسكري السرياني بريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما ردت قوات النظام برفقة المجلس السرياني العسكري بقصف مماثل، وكان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على قرية أم الكيف الاستراتيجية بريف تل تمر، وذلك بعد أيام من الهدوء الحذر في المنطقة. حيث كان المرصد السوري رصد مطلع شهر آذار الجاري، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف محيط قرية أم الكيف شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة.

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