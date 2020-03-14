مقتل متطوع عراقي في صفوف قسد على يد نساء من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في “دويلة” الهول

14 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان - نساء من داعش في مخيم الهول سوريا (ارشيفية)
المرصد السوري لحقوق الانسان - نساء من داعش في مخيم الهول سوريا (ارشيفية)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدوا إلى قتل متطوع من الجنسية العراقية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في “دويلة الهول” أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث جرى قتله بواسطة مطرقة، وكان المرصد السوري نشر في الـ 15 من شهر يناير الفائت من العام الجاري، أن طفلين اثنين فارقا الحياة وأصيبت والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في أحد الخيم ضمن “دويلة الهول” الواقع بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث أن الطفلين والمرأة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم من جنسية تركية فيما يرجح أن الحريق مفتعل من قبل نساء متشددات من عوائل عناصر التنظيم، وكان المرصد السوري نشر أمس، أنه عُثر ظهر اليوم على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

كان عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثروا، في 8 يناير/ كانون الثاني، على جثة لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، قتلت بواسطة مطرقة وآداة حادة من قبل نساء “متشددات” من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لرفض القتيلة أفكار التنظيم، في حادث بات يتكرر كثيراً ضمن “دويلة” الهول.

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