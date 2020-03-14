مدير “المرصد السوري”: هناك 8 حالات من الإيرانيين والعراقيين في مدينة الميادين هم مصابين بفايروس”كورونا” وهم في الحجر الصحي بمشفى تابعة للإيرانيين

14 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: هناك 8 حالات من الإيرانيين والعراقيين في مدينة الميادين هم مصابين بفايروس”كورونا” وهم في الحجر الصحي بمشفى تابعة للإيرانيين، (113) حالة بين مشتبه ومؤكد بأنها مصابة في مناطق سيطرة النظام هناك ما لا يقل عن 35 حالة ظهرت التحليلات بأنها سلبية ولكن هناك حالات مؤكدة، ومعلومات عن حالتي وفاة في طرطوس واللاذقية، أيضا هناك اعتقال لأطباء في دمشق نتيجة حديثهم عن إصابات في صفوف الإيرانيين بفايروس “كورونا” في العاصمة دمشق وهناك إيرانيين من “الحرس الثوري” الإيراني والزوار الإيرانيين في الحجر الصحي نتيجة الاشتباه بإصابتهم بفايروس “كورونا”، لماذا يصر النظام على أنه لايوجد إصابات بفايروس كورونا في سوريا على الرغم من التأكيد من أطباء في طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق، وفي دير الزور الآن تأكدت الإصابات في صفوف “الحرس الثوري” الإيراني والميليشيات العراقية في مدينة الميادين

 

 

هناك 8 حالات من الإيرانيين والعراقيين في مدينة الميادين هم مصابين بفايروس"كورونا" وهم في الحجر الصحي بمشفى تابعة للإيرانيين

مدير "المرصد السوري": هناك 8 حالات من الإيرانيين والعراقيين في مدينة الميادين هم مصابين بفايروس"كورونا" وهم في الحجر الصحي بمشفى تابعة للإيرانيين،(113) حالة بين مشتبه ومؤكد بأنها مصابة في مناطق سيطرة النظام هناك ما لا يقل عن 35 حالة ظهرت التحليلات بأنها سلبية ولكن هناك حالات مؤكدة، ومعلومات عن حالتي وفاة في طرطوس واللاذقية، أيضا هناك اعتقال لأطباء في دمشق نتيجة حديثهم عن إصابات في صفوف الإيرانيين بفايروس "كورونا" في العاصمة دمشق وهناك إيرانيين من "الحرس الثوري" الإيراني والزوار الإيرانيين في الحجر الصحي نتيجة الاشتباه بإصابتهم بفايروس "كورونا"، لماذا يصر النظام على أنه لايوجد إصابات بفايروس كورونا في سوريا على الرغم من التأكيد من أطباء في طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق، وفي دير الزور الآن تأكدت الإصابات في صفوف "الحرس الثوري" الإيراني والميليشيات العراقية في مدينة الميادين

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 14, 2020

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