المرصد السوري لحقوق الانسان:تدريبات للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع إطلاقها قنابل مضيئة وقذائف بالأسلحة الثقيلة في محيط حقل العمر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 يناير الفائت، تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية في حقل غاز “كونيكو”، نفذت خلالها قصفا مدفعيا.

كان “المرصد السوري” علم أيضا، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى حقل غاز “كونيكو” في بادية خشام بريف دير الزور. وكانت أرتال للقوات الأمريكية خرجت من حقل العمر النفطي.

المصدر:اوغاريت بوست