بعد إعلان فيروس كورونا كوباء عالمي.. “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تصدر سلسلة قرارات وقائية
عمدت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إلى إصدار سلسلة من القرارات احترازية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس (COVID-19) كوباء عالمي، المرصد السوري حصل على نسخة من تلك القرارات التي جاء فيها: ” ١-درءَ للخطر الذي يشكله فيروس كورونا ومنعاً لانتشاره كونه اصبح وباءً عالمياً وكتدبير وقائي يتخذ ما يلي :
أ- تلغى التجمعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريأ
ب- تعطل كافة المدارس والجامعات والمعاهد (الطلبة والمعلمين فقط) في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية اعتباراً من يوم السبت الواقع ١٤/٣/٢٠٢٠ وحتى إشعار آخر.
٢-يمنع دخول اي شخص عبر كافة المعابر التابعة للإدارة الذاتية باستثناء الذين هم من سكان شمال وشرق سوريا ويخصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع لإدخالهم.
٣- سيتم فتح المعابر والمدارس والجامعات والمعاهد بقرار من الرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا يصدر لاحقاً.
٤- يستمر العمل بالقرار رقم /١٥/ تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ المتعلق بمعبر ( سيمالكا) ويبقى سارياً حتى اشعار اخر .
٥- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.”