المرصد السوري لحقوق الانسان:هدوء حذر في منطقة “خفض التصعيد”

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأن منطقة” خفض التصعيد” – الممتدة من ريف حلب حتى ريف اللاذقية مرورا بإدلب وحماة- يسودها هدوء حذر في اليوم الثامن من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد قبل ساعات، قصفا مدفعيا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية.

كما عملت قوات النظام على فتح الطريق الدولي دمشق- حلب، عند عقدة بلدة معرحطاط بريف إدلب وإزالة الكتل الأسمنتية التي قطعت بها النقطة التركية الطريق الدولي سابقا أمام أرتال قوات النظام.

المصدر:خبر24