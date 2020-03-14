المرصد السوري لحقوق الانسان:وسط تكتم للنظام.. تفشي كورونا في 4 محافظات سورية

14 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر طبية عدة داخل مناطق نفوذ النظام السوري، أن فيروس كورونا (COVID-19) انتشر بشكل رئيسي في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص.

وأضاف أن هناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بـ “الحجر الصحي”، حيث تواصل المرصد مع أطباء بمشافي ضمن المحافظات الموبوءة، والذين أكدوا بأنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات “النظام السوري” بضرورة التكتم والامتناع عن الحديث حول انتشار فيروس كورونا هناك.

يذكر أن سوريا تشهد عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين نظراً للمقدسات الموجودة على الأراضي السورية بالإضافة للقوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، حيث سجلت إيران آلاف الإصابات بفيروس “كورونا” توفي على إثرها عشرات الأشخاص، كما يذكر أن النظام السوري علق الرحلات الجوية يوم أمس من وإلى إيران والعراق. “العربية” .

المصدر:em news

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