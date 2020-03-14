المرصد السوري لحقوق الانسان:أهالي أريحا يحتجون ضد الاتفاق الروسي التركي

14 مارس,2020
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رفضاً للدوريات الروسية التركية المقررة تسييرها في الـ15 من الشهر الجاري، توافد عدد كبير من أهالي أريحا لمنقطة على الطريق الدولي M-4، وذلك للاحتجاج على الأمر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، أن عدد كبير من المحتجين من أهالي إدلب توافدوا نحو جسر أريحا الواقع على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باسم “M-4”.
وأشار المرصد إلى أنه تم تشييد خيام للاعتصام الذي أطلق عليه “اعتصام الكرامة” وذلك احتجاجاً على الدوريات الروسية – التركية المشتركة التي من المرتقب أن يتم تسييرها الأحد القادم.

 

المصدر:اوغاريت بوست

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