المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية تعزز تواجدها في مناطق سيطرتها بسوريا

أرسلت القوات التركية، اليوم السبت، المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن نحو 20 آلية عسكرية تركية اتجهت صباح اليوم السبت عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون نحو المواقع التركية في إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 950 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 4350 شاحنة وآلية عسكرية.

فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9350 جندي تركي.

المصدر:الخليج 365