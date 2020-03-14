مدير “المرصد السوري”: تستبق التحضيرات لتسيير دوريات “روسية – تركية” مشتركة، مظاهرات واعتصامات من قبل الأهالي على طريق الـ M4 لمنع تسيير الدوريات على هذا الطريق إلا ليكون هناك حل لمسألة المُهجرين المدنيين

14 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: تستبق التحضيرات لتسيير دوريات “روسية – تركية” مشتركة، مظاهرات واعتصامات من قبل الأهالي على طريق الـ M4 لمنع تسيير الدوريات على هذا الطريق إلا ليكون هناك حل لمسألة المُهجرين المدنيين، الاعتصامات تطالب بحل لمشكلة المُهجرين الذين فاق عددهم 2 مليون مُهجر منذ نيسان / أبريل من العام الفائت وإلا سوف يستمرون بقطع الطريق ويمنعون الدوريات “الروسية – التركية” من السير على هذا الطريق ويغلقون هذا الطريق ليكون خارج عن العمل مثل ما كان عليه الحال منذُ أعوام عدة.

 

 

 

تستبق التحضيرات لتسيير دوريات "روسية – تركية" مشتركة، مظاهرات واعتصامات من قبل الأهالي على طريق الـ M4 لمنع تسيير الدوريات

مدير "المرصد السوري": تستبق التحضيرات لتسيير دوريات "روسية – تركية" مشتركة، مظاهرات واعتصامات من قبل الأهالي على طريق الـ M4 لمنع تسيير الدوريات على هذا الطريق إلا ليكون هناك حل لمسألة المُهجرين المدنيين، الاعتصامات تطالب بحل لمشكلة المُهجرين الذين فاق عددهم 2 مليون مُهجر منذ نيسان / أبريل من العام الفائت وإلا سوف يستمرون بقطع الطريق ويمنعون الدوريات "الروسية – التركية" من السير على هذا الطريق ويغلقون هذا الطريق ليكون خارج عن العمل مثل ما كان عليه الحال منذُ أعوام عدة.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 14, 2020

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