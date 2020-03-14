لليوم الثاني على التوالي.. أهالي إدلب يعتصمون على طريق الـ M4 ويمنعون الأتراك من إزالة السواتر الترابية تمهيداً لفتح الطريق أمام الدوريات “الروسية – التركية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار أهالي إدلب بالاعتصام عند جسر أريحا الواقع على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث يتواصل الاعتصام لليوم الثاني على التوالي، كما أقدم عدد من المعتصمين على قطع الطريق الدولي “حلب – اللاذقية” من جهة جسر أريحا من خلال حرق إطارات، تزامن ذلك مع مجيء دورية تركية تحوي آليات لإزالة السواتر الترابية تمهيداً لفتح الاتستراد الدولي “حلب – اللاذقية” أمام الدوريات التركية – الروسية المقرر أن تبدأ يوم غد الأحد.

ورصد “المرصد السوري” يوم أمس توافد كبير لمحتجين من أهالي إدلب نحو جسر أريحا الواقع على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث يتم تشييد خيام للاعتصام الذي أطلق عليه “اعتصام الكرامة” وذلك احتجاجاً على الدوريات الروسية – التركية المشتركة التي من المرتقب أن يتم تسييرها بعد غد الأحد على الطريق هناك، على صعيد متصل تواصل قوات النظام عمليات إزالة السواتر الترابية من أجل فتح الطرقات ضمن اتستراد حلب – اللاذقية، كما عمدت القوات التركية إلى إزالة السواتر قرب نقطتها في معرة حطاط على اتستراد دمشق – حلب الدولي.

عدسة “المرصد السوري”: لليوم الثاني على التوالي.. أهالي إدلب يعتصمون على طريق الـ M4 احتجاجاً على الاتفاق “الروسي – التركي” الذي يقضي بتسيير دوريات مشتركة هناك تبدأ يوم غد الأحد